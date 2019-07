Bruno verlaat Cercle Brugge voor Zulte Waregem

De 27-jarige aanvaller Gianni Bruno heeft een contract voor drie seizoenen getekend bij Zulte Waregem. Hij komt transfervrij over van Cercle Brugge.

De naam Gianni Bruno was niet onbekend bij Zulte Waregem. "Het klopt dat ik vroeger al contact heb gehad met Francky Dury, maar tot een akkoord is het toen niet gekomen", bevestigt Bruno. “Ik heb al kunnen proeven hoe het voelt om te scoren in het Regenboogstadion”, lacht de Luikse Italo-Belg. Vorig voetbalseizoen wist hij vier keer te scoren tegen Essevee.

Bruno is tevreden met de transfer en gemotiveerd om aan het seizoen te beginnen. "Dit is een enorm motiverende omgeving om elke dag het beste van jezelf te geven. Laat de competitie maar beginnen”, zegt hij. Vandaag heeft hij er zijn eerste werkdag al opzitten.