Bruno in slot met gelijkmaker voor Zulte Waregem

Charleroi begon verschroeiend aan de partij. Binnen de openingsminuut vond Ali Gholizadeh zijn ploegmaat Amine Benchaib en die vloerde Zulte Waregem-doelman Louis Bostyn met een gekruist schot, 1-0.

Essevee groeit in match

Zulte Waregem zag in de openingsfase sterren en Ryota Morioka miste even later de kans op een tweede goal. De bezoekers haalden opgelucht adem en kwamen gaandeweg de eerste helft vorderde beter in de partij.

Op het halfuur zweefde Charleroi-keeper Rémy Descamps een kopbal van Abdoulaye Seck uit zijn doel. Aan de overkant was Bostyn bij de pinken bij een dubbele poging van Benchaib en Kaveh Rezaei.

De tweede helft begon net als de eerste met een uitstekende kans voor Charleroi. Mamadou Fall miste onbegrijpelijk. Zulte Waregem kwam verder in de tweede periode opnieuw beter in het spel en verknoeide ook enkele reuzekansen. Bruno en Jean-Luc Dompé misten het kader.

Bruno in rebound

Charleroi leek de zege binnen te halen, maar twee minuten in blessuretijd kreeg Zulte Waregem toch nog zijn verdiende gelijkmaker. Bruno slalomde door de thuisdefensie heen, trof eerst Descamps nog op zijn weg, maar scoorde vervolgens wel in de rebound, 1-1.

Zulte Waregem blijft zo op de elfde plaats kamperen. Charleroi mist de kans om de top vier binnen te komen.