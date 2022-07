Brugse skiffeur Tibo Vyvey verovert zilver in Luzern

Tibo Vyvey heeft in de derde en laatste manche van de wereldbeker roeien in het Zwitserse Luzern de tweede plaats behaald in de A-finale van de skiff. De 21-jarige Bruggeling moest alleen de Ier Paul O'donovan laten voorgaan.

Vyvey had zijn reeks op vrijdag gewonnen en was ook de snelste in zijn halve finale op zaterdagochtend. In de A-finale liet hij het initiatief aan de Australiër Oscar Mcguiness, voordat O'donovan vanaf de laatste 500 meter de leiding nam en won in 6:47.15.

De Belgische skiffeur finishte iets meer dan een seconde achter de Ier in 6:48.72. De Uruguayaan Bruno Cetraro Berriolo maakte het podium compleet (6:49.81). Drie andere Belgische boten namen zaterdag deel aan hun halve finales in Luzern maar grepen naast de A-finale.

De zware dubbel-twee van Tristan Vandenbussche en Aaron Andries eindigde als 4e in zijn halve finale en zal zondag de B-finale afwerken. De lichte dubbel-twee van Niels Van Zandweghe en Marlon Colpaert eindigde als 5e in zijn halve finale en zal strijden in de B-finale voor de plaatsen 7 tot 12.

De dubbel-vier van Tim Brys, Gaston Mercier, Ward Lemmelijn en Ruben Claeys tot slot kon zich niet meten met de top drie en eindigde als 6e in zijn halve finale.