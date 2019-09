Op 31 augustus vierde de Brugse Roeiclub haar 150 jarig bestaan. Er was een duatlon voor de jeugd met een loop en roeiwedstrijd. KRNS Oostende pakte de 2 de plaats in het clubklassement.

In 1869 organiseerde de KRB voor de eerste keer een feestelijke roei-regatta in Brugge. Nu, 150 jaar later, organiseerde de Brugse Roeiclub een nieuwe Jubileum Regatta met wedstrijden, foodtrucks, bars en live muziek.