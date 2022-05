Brugse politie voorbereid op kampioenenfeest Club

De titelkoorts in Brugge stijgt nu Club Brugge zondag voor de 18e keer kampioen kan worden. Er komt een groot scherm op de parking van het Jan Breydel, en ook op de Platse in Sint-Andries verwachten ze veel volk.

De stad en de politie doen er alles aan om het feest in goede banen te leiden.

Groot scherm

Op de parking voor het Jan Breydel hebben ze alles in gereedheid gebracht voor een kampioenenfeestje. Vanaf 13 uur warmt een DJ de supporters nog meer op, en dan kunnen ze de wedstrijd in Antwerp op een groot scherm volgen. Als Club de titel pakt, komt de spelersbus nog naar het stadion.

Ook op de Platse wordt veel volk verwacht. Als er teveel volk samen troept, zal de politie wellicht de Gistelsesteenweg afsluiten voor de veiligheid van de feestvierders en om verkeersproblemen te vermijden.

Volgende week zondag speelt Club de laatste wedstrijd thuis tegen Anderlecht.

Timing

"Als Club Brugge zondagmiddag wint van Antwerp FC dan kan de 18de landstitel gevierd worden", zegt Stad Brugge in een mededeling.

"Hoewel Club Brugge met de twee overwinningen tegen Union Sint-Gillis een belangrijke sportieve stap gezet heeft, is de titel nog niet binnen.

Er liggen nog verschillende mogelijke scenario’s op tafel en achter de schermen werken Stad Brugge en de politie deze verschillende mogelijkheden uit om zo snel te kunnen inspelen op elke situatie. Ondertussen is bekend dat nu zondag 15 mei de activiteiten maximaal zullen gecentraliseerd worden rond het Jan Breydelstadion, maar ook op de Platse wordt veel volk verwacht.

Zoals gecommuniceerd zal de wedstrijd tegen Antwerp FC vanaf 13.30 uur uitgezonden worden op groot scherm op parking N(oord) 1 (kant Olympialaan). Club Brugge zal ook een podium voorzien. Afhankelijk van het resultaat van de wedstrijd op de Bosuil weten we ofwel om 15.15 uur of om 20.15 uur of Club Brugge de trofee binnenhaalt. Bij winst in Antwerpen zakken de kampioenen af naar Brugge en zal een huldiging plaatsvinden op de parking N1.

De spelersbus wordt in dat geval rond 17.30 à 18.00 uur verwacht aan het stadion. Indien Club Brugge door het resultaat van de wedstrijd Anderlecht - Union alsnog kampioen wordt, vertrekt de spelersbus ook dan nog naar het Jan Breydelstadion om er rond 21.00 uur aan te komen", zegt Stad Brugge.

"Geen glazen"

“Zowel het stadsbestuur als Club Brugge willen dat alles veilig verloopt. Ik vraag dan ook met aandrang om zondagnamiddag en -avond op de openbare weg geen glazen of andere harde drankrecipiënten te gebruiken”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“Als Club Brugge erin slaagt om de derde opeenvolgende landstitel te bemachtigen, dan zal de officiële kampioenviering doorgaan op maandag 23 mei, na 17.00 uur.

Van zodra Club Brugge zeker is van het behalen van de landstitel zullen verdere specificaties over de kampioenenviering op maandag 23 mei op de Markt tijdig gecommuniceerd worden”, zegt de burgemeester.