Brugse derby met grote sportieve belangen

Philippe Clement: “Niet met situatie Cercle bezig”

Club Brugge kon relatief rustig toeleven naar de Brugse derby. Voor het eerst in weken moest het team van Philippe Clement geen midweekwedstrijd spelen, en dus kregen de spelers ook vrijaf. Toch werd er hard getraind. De blessure van Okereke is wel een domper. De spits staat 4 tot 6 weken aan de kant met een breukje in z’n voet. “Elke blessure is een domper. Het is jammer dat we nu in twee weken tijd 3 spelers (Vormer, Dennis en Okereke) verliezen door contactblessures. Dat is brute pech.”

Over de wedstrijd tegen Cercle Brugge was Philippe Clement duidelijk. Hij verwacht allesbehalve een makkelijke wedstrijd. “Wij zijn niet bezig met de situatie van Cercle Brugge. Maar we zullen wel voorbereid moeten zijn, om enerzijds een muur open te breken en anderzijds niet op counters te lopen. Het wordt een gevaarlijke match. Als we winnen, halen we een record aantal punten in de reguliere competitie. Dat zou aangeven hoe fantastisch het seizoen is dat we spelen tot nu. Maar we willen niet gaan rekenen. We moeten gewoon klaar zijn voor de volgende wedstrijd.“

Bernd Storck: “Dit wordt een grote uitdaging”

Bernd Storck: “Een derby is altijd speciaal, zowel voor de supporters als voor de spelers. Club Brugge zal er alles aan doen om de wedstrijd te winnen. Ze hebben een fantastisch team, op Champions League niveau. Dat wordt voor ons een grote uitdaging. Maar wij hebben in deze wedstrijd niets te verliezen. Elk punt dat we kunnen rapen is een groot succes.”

Na de recente twaalf of twaalf komt de miraculeuze redding voor Cercle nu echt wel nabij. Storck: “We hebben sinds vier wedstrijden een goeie balans gevonden in het team. De nieuwe spelers zijn goed geïntegreerd en dat heeft ons geholpen. We zijn een echt team geworden nu. Ik denk niet dat we al gered zijn. We moeten nog twee wedstrijden geconcentreerd zijn en alles geven.”

Op de slotspeeldag ontvangt Cercle Brugge nog rechtstreekse degradatieconcurrent KV Oostende. “Los van de uitslag morgen hebben we in de laatste wedstrijd alles in handen, maar daar denken we nog niet aan. We willen eerst morgen een goeie wedstrijd spelen en proberen om minstens een punt te behalen.”