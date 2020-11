Brugse breakdancer Maxime naar wereldfinale

Ze mag op 28 november samen met vijftien andere uitverkorenen haar meest indrukwekkende moves bovenhalen tijdens de grote wereldfinale van Red Bull BC One in Oostenrijk. Maxime (20) schreef onlangs nog de prestigieuze Red Bull BC One E-battle op haar naam en mag nu meedingen naar de titel van beste breakdancer ter wereld.

Olympische Spelen

Maxime maakt ook deel uit van het Olympische breakdance-team van Sport Vlaanderen. Dat wil op de Spelen van 2024 in Frankrijk hoge ogen gooien. "Maxime is onze speerpunt. Ze werkt keihard, traint elke dag en sleepte de laatste tijd de ene na de andere overwinning in de wacht. Met haar plek in de wereldfinale van Red Bull BC One schrijft ze echt geschiedenis. Hard work pays off!", zegt coach Admir Mirena.