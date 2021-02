De beloften van Club Brugge hebben vrijdagavond de 21e speeldag in 1B geopend met een 1-3 nederlaag bij RWDM.

Bij de rust stonden de Bruggelingen nog 1-0 voor, dankzij een goal van Noah Aelterman (40e). Glenn Claes, bij de rust ingevallen, bracht RWDM in de 48e minuut langszij en nam in de 72e ook de 1-3 voor zijn rekening. Tussendoor scoorde Leonardo Rocha (53e) de 1-2.

In de stand is RWDM met 28 punten vijfde, Club Brugge is met 7 punten de hekkensluiter.