Brugse beloften en Beveren verdelen de punten na boeiende wedstrijd

De Brugse belofteploeg Club NXT en Beveren hebben op de zesde speeldag van de Challenger Pro League in een boeiend duel met veel kansen 2-2 gelijkgespeeld.

Blauw-zwart wilde tegen Beveren iets doen aan zijn tegenvallende positie in het klassement. Arne Engels zette die aspiratie al vroeg in de wedstrijd kracht bij. Met een geweldig raketschot vanop afstond zette hij de thuisploeg op voorsprong. Niet veel later deed verdediger Owen Otasowie het doelpunt van zijn ploeggenoot teniet met een knullige owngoal.

Daniel Maderner, de topschutter van vorig seizoen, zette Beveren na de rust op voorsprong. De beloften uit Brugge gaven zich niet gewonnen en rechtten de rug via een doelpunt van Chemsdine Talbi. In het slot kwam blauw-zwart dicht bij het winnende doelpunt, maar het doelhout voorkwam een tweede Brugse zege van het seizoen. Club NXT dikt zijn puntentotaal aan tot zes stuks. Daarmee blijft het negende in de stand. Beveren bevindt zich vijf plaatsen hoger, met negen punten.