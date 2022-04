Brugsche Rugby Club bekroont topseizoen met titel

Brugge kroonde zich in de heenronde al tot 'Best of the West' met een duidelijke 34-7 overwinning en die lijn trokken ze gisteren gewoon door. Van de revancheplannen van Kortrijk bleef niet veel overeind. Na amper twee minuten stonden de Brugse Beren al 0-5 voor. Ondanks het harde zwoegen, trekken en sleuren slaagden de Kortrijkzanen er nooit in om de Brugse aanvallers ook maar iets in de weg te leggen. De Brugsche rugbyclub pakte op het veld van rivaal Kortrijk niet alleen de zege, maar ze trokken ook het kampioenschap over de streep. Feest in Brugge!