Brugge telt af naar de Ronde van Vlaanderen

De koers is volop aan de gang, met gisteren de E3 Saxo Classic en morgen Gent-Wevelgem. Maar toch kijkt elke wielerliefhebber reikhalzend uit naar Vlaanderens Mooiste. Die dit jaar opnieuw in Brugge van start gaat.

Het is na zes jaar eindelijk weer zo ver: de Ronde van Vlaanderen start volgende week zondag opnieuw in Brugge. Een aftelklok op de Markt telt de uren tot aan het startschot. "Vlaanderens mooiste is terug thuis in de mooiste stad van Vlaanderen en daar ben ik als burgemeester en koersliefhebber bijzonder trots op", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

In 2021 besloten de organisatoren van de Ronde dat de start de komende zes jaar afwisselend in Antwerpen en Brugge zou liggen. Brugge is er helemaal klaar voor. De startboog staat al op de Markt, en daarin werd een aftelklok geïnstalleerd.

(lees verder onder de foto)

"Brugge is dankzij de terugkeer van de Ronde opnieuw dé stad van de koers en vanaf nu tellen we echt af", zegt schepen Franky Demon (CD&V). "Met het WK Wielrennen in 2021, de Classic Brugge - De Panne op 22 en 23 maart en de Elfstedenronde op 11 juni heeft Brugge een vaste plek op de nationale en internationale wielerkalenders. We kijken ook uit naar de start van de Para-Cycling Classics Ronde in Vlaanderen. Het kruim van de internationale wielerwereld rijdt straks over onze historische kasseien."

Dat de wielerhoogdag leeft bij de inwoners, blijkt uit de vele initiatieven en aanvragen voor projectsubsidies en versiering doorheen de stad. Ook burgemeester De fauw telt vol spanning af. "Ik ben erg blij dat ik als burgemeester van Brugge tot een akkoord ben gekomen met de burgemeester van Antwerpen", aldus de De fauw. "Als koersliefhebber hoop ik dat de finale van de Ronde even spannend wordt als die van de E3 Saxo Classic gisteren." In de aanloop naar het officiële startschot is er zondag een Ronde van Vlaanderen voor Kinderen in het Minnewaterpark.

Op zaterdag 1 april is er een optreden van Soulsister en Level 6ix op de Markt en in het Stadhuis kan je de trofee van de Ronde gaan bewonderen.