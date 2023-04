Brugge officieel gaststad voor Belgisch Kampioenschap atletiek

Normaal gezien is Brussel de vaste locatie voor het BK atletiek. Door omstandigheden zoals de vele zomerconcerten kan het BK dit jaar opnieuw niet plaatsvinden in het Koning Boudewijnstadion van Brussel. Daarom was er een zoektocht naar kandidaat-organisatoren onder de vele clubs in België.

Uiteindelijk kon Brugge met de club 'Olympic Brugge' het sterkste dossier voorleggen. Op basis daarvan heeft de raad van bestuur de Brugse club ook geselecteerd als organisator.

Eind juli in Brugge

Op zaterdag 29 en zondag 30 juli zal het Allianz Belgisch kampioenschap atletiek voor alle categorieën en atleten met een beperking in Brugge plaatsvinden. Daarmee valt het BK dit jaar later dan normaal en dat komt door het wereldkampioenschap in Boedapest van 19 tot 27 augustus.

Het internationale slot voor de nationale kampioenschappen schuift automatisch mee op. Voor de atleten is het BK ook de laatste kans om te kwalificeren voor het WK.