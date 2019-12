Brugge kent vandaag tegenstander in 16de finales Europa League

AA Gent en Club Brugge gaan vanmiddag om 13u in het Zwitserse Nyon als Belgische vertegenwoordigers de trommel in voor de loting van de zestiende finales in de Europa League.

Gent won zijn groep in de Europa League is zo reekshoofd. Club Brugge behoorde niet tot de beste vier nummers drie uit de poulefase van de Champions League en is dus geen reekshoofd.

Voor Gent is de kans op een - op papier - haalbare opponent zo groter. Gent-coach Jess Thorup gaf donderdagavond, na de 2-1 zege van zijn team tegen het Oekraïense Oleksandriya in de laatste groepswedstrijd, al aan dat het Deense FC Kopenhagen, een team uit zijn thuisland, zijn voorkeur wegdraagt. Thorup hoopte niet op een nieuwe verplaatsing naar Oost-Europa, genre Ludogorets of Cluj. De Buffalo's kunnen echter ook zware tegenstanders treffen als AS Roma, Shakhtar Donetsk of Sporting Lissabon.

Topaffiche

Club Brugge kwam als 'minst goede' nummer drie uit de Champions League en mag zich zo meer dan waarschijnlijk opmaken voor een topaffiche in de Europa League. Club-trainer Philippe Clement wil het het liefst zo lang mogelijk uitzingen in Europa en zei vrijdag te hopen op Malmö als tegenstander. De Zweden lijken vooraf de meest haalbare oppositie uit pot 1. Een confrontatie met een topteam is voor blauw-zwart evenwel veel realistischer. Met kleppers als Manchester United, Arsenal, Inter Milaan, Ajax, Sevilla of FC Porto zijn er legio mogelijkheden.

De reekshoofden hebben als voordeel dat ze de terugwedstrijd voor eigen publiek mogen afwerken. Teams uit hetzelfde land kunnen elkaar in de zestiende finales van de Europa League nog niet tegenkomen. Dat kan wel vanaf de achtste finales. De heenwedstrijden van de zestiende finales worden gespeeld op 20 februari 2020, de terugwedstrijden op 27 februari 2020.