Brugge - De Panne: Jonas Rickaert trekt door

Maar het wordt al gauw guur. Aan de Westkust trekt Jonas Rickaert door. Zijn kopman, snelle Jasper Philipsen, is mee. Hij zorgt voor een breuk in het peloton. Dit beeld kent u: het strijdperk van De Moeren zorgt voor waaiers. Ook Bert Vanlerberghe, bezig aan een sterk voorjaar, en Yves Lampaert zijn mee voorin. En ook Caleb Ewan en Piet Allegaert zijn mee.

Achter hen mogen enkele ploegen zwaar in het krachtenarsenaal om alles, na dik 20 kilometer achtervolgen, weer samen te brengen. Maar het valt niet stil. Jonas Rickaert, pas zijn tweede wedstrijd, wil niet ophouden. Ackermann en Jakobsen, met alweer Vanlerberghe in steun, zijn even later wel mee. Met ook Philipsen. Geen Ewan. De mannen van Lefevere, met Lampaert ook, willen voorop blijven. Ook Démare, Groenewegen en Kooy zijn mee. De voorsprong stijgt boven de minuut.