De basketvrouwen van Kortrijk worden volgend seizoen getraind door Bruce Minne.. Hij neemt bij het team uit de Top Division Women, de hoogste klasse, de taak over van voormalig bondscoach Philip Mestdagh, die naar het Poolse Gdynia verhuist.

De 49-jarige Minne was de voorbije zes seizoenen actief bij SKT Ieper in Top Division Men 1 (tweede klasse) en trainde bij Kortrijk de U16. Bij de Spurs zal hij bij de A-ploeg geassisteerd worden door huidig assistent-coach Olivier Vandenberghe. Ook de B-ploeg krijgt een nieuwe coach. Zij zullen komend seizoen geleid worden door Lorine Gobert. Ze was vier seizoen actief bij het Henegouwse Brunehaut en bracht de club ook naar Topdivision waar net niet de play-offs gehaald werden.