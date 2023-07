Brons op derde wedstrijddag EK skeeleren

Lyssa Vansteenkiste moest vroeg aan de bak vandaag op de 1000m bij de youth ladies. De beste zestien mogen zich plaatsen in de eerste ronde voor de halve finale.

Met de negende beste tijd slaagde de Roksemse in de eerste opdracht. In de halve finale reed ze attent mee voorin, perste in de laatste rechte lijn alles eruit en met een spagaat werd ze derde waardoor ze zich plaatste voor de finale.

Finale

In die finale bleef Vansteenkiste lange tijd in de achterhoede. In de laatste ronde sprintte ze naar een derde plaats. Winst was voor Italië, zilver voor de Fransen.

Door de hoge temperaturen is het toernooi erg zwaar. De wegwedstrijden vergen twee dagen, zondag is er de afsluitende marathon.