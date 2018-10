Gisteren zijn de broers Thiers uit Knokke-Heist voor de tweede keer Belgisch kampioen geworden in het Belcar Endurance Kampioenschap.

Een derde plaats in de afsluitende manche in Zolder was voldoende.

Na de BRCC-titel in 2012 is dit de tweede Belgische titel voor de broers. Zij haalden die samen met Gilles Magnus en Jeffrey Van Hooydonck, en dankzij hun tactisch vernuft.