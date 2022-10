De broers Ian en Ryan Lodens uit Knokke-Heist zijn voor de vierde keer wereldkampioen jiu jitsu geworden. Hun andere broer Ray pakte net naast een bronzen medaille. Hij verloor in de categorie fighting van een Angolees.

De broers Lodens staan al jaren aan de wereldtop van de ju jitsu, en ze bevestigen die status in Abu Dhabi. In de finale van de senioren duo systeem voeren ze hun oefeningen beter uit dan hun Duitse tegenstanders. Ian en Ryan scoren 74,5 punten, anderhalf meer dan de Duitsers, en pakken daarmee hun vierde wereldtitel in deze discipline.