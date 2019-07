Broer Thiers blijven aan de leiding

In de laatste wedstrijd voor de 24 uren van Zolder, de belangrijkste afspraak van het jaar, blijven de broers Thiers aan de leiding van het nationaal Belcarkampioenschap. In Francorchams raakten ze niet verder dan de vierde plaats in hun Norma, maar de voorsprong op Longin blijft 12 punten.

Geen pole voor de Norma van Russell Racing en ook geen goede wedstrijd. Dat was ook niet meteen verwacht, want het is pas de eerste keer dat de auto op Francorchamps rijdt dit seizoen. Toch gaat het behoorlijk, want in de slotfase rijdt Russell Racing toch aan de leiding.

Russell Racing kan deze positie niet behouden en eindigt als 4de. Wel blijven ze aan de leiding van het kampioenschap. In de tussenstand heeft Russell Racing 120 punten, 12 meer dan Longin. Eind augustus is er de 24 uur van Zolder, zowat de belangrijkste afspraak van het jaar. Naast de nieuwe piloot Fred Bouvy wordt er ook een en ander veranderd aan de auto.