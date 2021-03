Bredene-Koksijde Classic: wie volgt Pascal Ackerman op?

Dat wil zeggen: een lus doorheen het Heuvelland met twee passages over de Kemmelberg. Daarna volgen de Moeren. De eindmeet blijft behouden op de Ter Duinenlaan van Koksijde.

"Het Staf Versluyscentrum is niet langer de startplaats van onze koers", zegt koersdirecteur Stefaan Decleir zijn vooruitblik. "Om gekende redenen verhuizen we naar het Sportcentrum Ter Polder van Bredene. Van daaruit gaat het richting Gistel, Middelkerke, Diksmuide, Alveringem en Ieper om zo koers te zetten richting Heuvelland. Daar wacht met de Monteberg, na 79 kilometer koers, de eerste helling van de dag. Daarna komen de Kemmelberg, Rodeberg, Sulferberg en Scherpenberg aan de beurt. Na een tweede passage op de Monteberg, Kemmelberg en Rodeberg gaat het verder naar Poperinge en Veurne om dan de poldervlakte van ?De Moeren? in te trekken. Na 166 kilometer vatten wij de drie plaatselijke ronden van elk 11,3 kilometer op en rond de Ter Duinenlaan in Koksijde aan."

Er komen dit jaar 12 WorldTeams aan de start. "Ik klaag zeker niet, al had ik natuurlijk liever gezien dat sommige teams niet met hun 'derde ploeg' aan de start kwamen in Bredene", reageert organisator Bert Pattyn. "Feit is dat we elk jaar alsmaar aan kwaliteit winnen. Ik verwacht een zware en mooie koers morgen. Wind zal er voldoende staan. Men verwacht immers 4 beaufort. Dat is al wat. Maar ik reken toch weer op een massasprint. Wat is er immers mis met een groepsspurt? Onze aankomstlijn in Koksijde leent zich daartoe. Wij hebben er alles aan gedaan om deze koers plaats te laten hebben, en dat ondanks de pandemie."

Vorig jaar werd de Bredene-Koksijde Classic niet verreden. In 2019 ging de zege naar de Duitser Pascal Ackermann. Hij haalde het toen in een massasprint voor de Noor Kristoffer Halvorsen, winnaar in 2017.