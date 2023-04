Brecht Capon stopt na degradatie van KVO met profvoetbal

Capon, een geboren Oostendenaar, brak op het hoogste niveau door bij Club Brugge tijdens het seizoen 2006/07. Bij blauw-zwart bleef hij tot 2010, waarbij hij het laatste seizoen (2009/10) al op huurbasis bij KV Kortrijk voetbalde. Bij de Kerels speelde Capon vervolgens tussen 2010 en 2015. Dat jaar keerde de West-Vlaming terug naar Oostende om bij KVO aan de slag te gaan.

"Na zestien seizoenen profvoetbal en ongeveer 400 wedstrijden in eerste klasse stopt het verhaal voor mij", zegt Capon in een filmpje op de sociale media van KVO. "Dat zijn cijfers waar ik trots op kan zijn, maar die zijn voor mij eigenlijk niet belangrijk. Waar ik het meest trots op ben, is dat ik altijd mezelf gebleven ben, niet evident in het voetbalwereldje."

Einde in mineur

"Het is een beetje een einde in mineur maar ik ben dankbaar voor de seizoenen samen met jullie", richt hij zich tot de KVO-fans. "Die periode zal ik koesteren. Net als het mooie afscheid bij de laatste thuismatch, om kippenvel van te krijgen."

Oostende, dus al zeker van degradatie, sluit het seizoen zondag af met de trip naar AA Gent.

