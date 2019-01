Dat heeft de gemeenteraad beslist. Mechele, die bijna 26 is, is een geboren en getogen Bredenaar. "Als profvoetballer bij Club Brugge is hij één van de voornaamste pionnen en door zijn inzet, werkkracht, discipline een voorbeeld voor velen, vooral voor jonge voetballers", luidt het. De eretitel is een waardering voor zijn als topsporter en zijn voorbeeldfunctie en inzet voor de Bredense jeugd.