Brandon Mechele opgeroepen voor de Rode Duivels

Jan Vertongen is momenteel geblesseerd, en dus is het volgens Martinez een goeie kans om jonge centrale verdedigers aan het werk te zien. Hans Vanaken, ploegmaat van Mechele bij Club Brugge is ook opnieuw opgeroepen. Leander Dendoncker (Wolverhampton Wanderers) is er niet bij.

Vrienschappelijke Derby der Lage Landen

De Duivels, sinds vorige maand opnieuw nummer 1 op de FIFA-ranking, staan voor twee belangrijke duels. Eerst treffen Eden Hazard en co in Brussel op de tweede speeldag van de Nations League Zwitserland. De Zwitsers gaven op speeldag 1 IJsland een fikse 6-0 pandoering, terwijl de Belgen ook in hun opener geen moeite hadden met de eilandbewoners (0-3). Als België wint, zet het al een stap richting groepswinst. Nadien volgt dan, opnieuw in het Koning Boudewijnstadion, een oefeninterland tegen Nederland. Deze Derby der Lage Landen is uiteraard vriendschappelijk, maar geen van beide teams wil graag verliezen.