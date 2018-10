Brandon Mechele: "Kijken of ik het niveau aankan"

Brandon Mechele was afgelopen vrijdag één van de verrassingen van bondscoach Roberto Martinez bij de selectie van de Rode Duivels voor de interlands tegen Zwitserland (vrijdag, Nations League) en Nederland (volgende week dinsdag, vriendschappelijk). De verdediger van Club Brugge was lichtjes...

"Ik ben heel trots hier te zijn", stak Mechele van wal. "Ik had nooit gedacht ooit de nationale ploeg te halen. Dit is een beloning voor het harde werk bij Club Brugge. Na mijn blessure heb ik vijf à zes wedstrijden in de benen. Ik heb mijn niveau opnieuw kunnen halen en dat zal de bondscoach opgemerkt hebben. Ik had vorig seizoen misschien al een selectie verwacht, maar ben blij dat ze er nu alsnog komt."

"Zaken oppikken op training"

Mechele toonde zich bescheiden voor de eerste groepstraining met de Rode Duivels. Over een basisplaats in de toekomst wilde hij nog niet denken. "Ik moet eerst kijken of ik het niveau aankan. Dan kan ik pas zien of ik in de toekomst misschien kan uitgroeien tot een basisspeler. De andere verdedigers spelen in Engeland, op het allerhoogste niveau. Ik wil op training zaken oppikken, zien hoe de andere verdedigers op situaties reageren. Ik ben benieuwd en kijk er heel erg naar uit."

De Bruggeling blijft één van de weinige spelers in de selectie die uitkomt in de Jupiler Pro League, maar dat deerde de verdediger allerminst. "Ik ben heel tevreden nu in Brugge, een transfer gaat absoluut niet door mijn hoofd. De bondscoach volgt ook de Belgische competitie overigens op de voet. Er is altijd al kritiek op mijn persoon geweest. Ik ga daar de voorbije jaren steeds beter mee om. Ik ga van mijn eigen sterkte uit."

Mechele kwam tot slot nog even terug op zijn atypisch parcours, inclusief de uitleenbeurt aan STVV in het voorjaar van 2017. "Mijn uitleenbeurt aan STVV is een heel goede keuze gebleken. Na mijn terugkeer bij Club Brugge ben ik opnieuw vaste basisspeler kunnen worden. Ivan Leko speelde daar een heel grote rol in. Hij bracht me mee uit Sint-Truiden. Ik ben zowel opbouwend als verdedigend sterker geworden. Ik heb ook stappen gezet op mentaal gebied en ben een leider geworden in de defensie van Club Brugge."