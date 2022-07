Bram De Langhe zwemt vannacht Kanaal over

Bram De Langhe uit Waregem die het Kanaal wil over zwemmen, van Dover naar Calais, start om half één volgende nacht aan zijn poging. De weersomstandigheden zitten goed.

De kinesitherapeut heeft eigenlijk twee jaar kunnen trainen, want een vorige poging vorig jaar ging niet door. Met zijn overtocht zamelt hij geld in voor traumaverwerking bij kinderen. Als alles goed gaat, zal hij morgenmiddag tussen 12 en 3 aankomen in Calais.