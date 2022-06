Bouckhuyt wint BK 100 kilometer hardlopen

Matthew Bouckhuyt uit Zwevezele heeft het Vlaams en Belgisch kampioenschap 100 kilometer lopen gewonnen. Hij haalde het in 7 uur en 22 minuten. De organisatie van de Pinksterlopen blikken terug op een geslaagde editie.

Zwevezele is opnieuw het hart van de loopsport tijdens de vierde editie van de ‘Vandewalle Metaal Pinksterlopen’. De organisatie mocht zich zelfs opmaken voor het Vlaams en Belgisch kampioenschap 100 kilometer. Hoewel het aantal deelnemers eerder beperkt was, kan de organisatie op een geslaagde editie terugblikken.

In totaal zijn er drie uitgeregende wedstrijden tijdens de Pinksterloop: de 10 kilometer, de 50 kilometer en als orgelpunt de 100 kilometer. De deelnemers krijgen een parcours voorgeschoteld van zo’n 5 kilometer.

Uittredend Belgisch kampioen Wouter Decock uit Brugge was niet van de partij door een blessure. De andere West-Vlaamse topper Matthew Bouckhuyt uit Zwevezele was wel van de partij. Hij loopt een thuiswedstrijd en heeft zich tot in de puntjes voorbereid op dit BK.

De Zwevezelenaar start rustig. Na zo’n 70 kilometer neemt hij de leiding over en staat die niet meer af. Uiteindelijk wint hij in 7 uur en 22 minuten. Een knappe prestatie, waar Bouckhuyt uiteraard heel tevreden mee is.