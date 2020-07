Na vier weken intensieve training mag de boog even wat minder gespannen zijn bij de Kerels van KV Kortrijk. Tijdens de teambuildingsstage in La Roche en Ardenne ligt de focus even op kameraadschap en samenwerking.

De zomerstage in eigen land is een jaarlijks weerkerend fenomeen bij KV Kortrijk, en vormt een welgekomen afwisseling voor het harde labeurwerk tijdens de voorbereiding. Op het programma staan onder meer een lasershooting, vissen, en een speciale brandweeroefening. En het competitiebeest blijft natuurlijk wakker. Kortrijk wil per se het record van de buren van Zulte Waregem op de brandweeroefening verbeteren, en slaagt daar ook in. 48.18 seconden, een verbetering met bijna een seconde.