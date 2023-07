Bonne: "Ik wil langste non-stop zeezwemtocht ooit volbrengen"

De Bredense ultrazwemmer Matthieu Bonne doet in september een poging om de Golf van Korinthe in Griekenland af te zwemmen. Als hij volhoudt: een recordtocht van meer dan 127 kilometer en 70 uur zwemmen.

Dat is vier keer de beruchte kanaaltocht van Dover naar Calais én een nooit eerder gezwommen afstand. Bonne, bekend van de Belgian Coast Swim in 2020, vestigde recent ook het officiële afstandswereldrecord fietsen in één week.

Nu bereidt Matthieu Bonne zich voor om te kijken tot wat hij echt in staat is. "Het is heel moeilijk in te schatten. De zwemtocht zal wellicht tussen de 50 en de 72 uren duren. Eind augustus ga ik proberen de langste non-stop zeezwemtocht ooit te volbrengen. Het wereldrecord staat op 126 kilometer. De bedoeling is dat wij minstens 127 kilometer halen en daarmee een nieuwe wereldrecord vestigen."

(lees verder onder de foto)

Strikte regels

En er zijn strikte regels voor zo'n wereldzwemrecord. Geen wetsuits, geen smartwatch en geen fysiek contact met de boot, de crew of het strand. De regels zijn echt wel hard, maar fair. Vooral het gebrek aan slaap, de langdurige blootstelling aan zeewater, kwallen én de spijsvertering zijn loodzware obstakels. Bonne weet dus maar al te goed dat het moordend hard wordt. "En toch... Ik haal daar zoveel voldoening uit om die uitdagingen tot een goed einde te brengen. En dat zal nu niet anders zijn."

