Bonne is halfweg: nog vier triatlons te gaan

Op dag 1 heeft Matthieu Bonne de triatlon op La Palma volbracht. Dag twee heeft hij gezwommen, gelopen en gefietst op El Hierro, zaterdag was La Gomera aan de beurt. Gisteren heeft hij dan weer Tenerife afgewerkt. "We zijn gestart met de moeilijkste eilanden, waar de parcours het meest uitdagend zijn", vertelt de coach van Bonne.

Weinig slaap

"Maar de vermoeidheid begint op te komen. We slapen weinig 's nachts, omdat we met de boot van eiland naar eiland varen", gaat zijn coach verder. "Matthieu is mentaal en fysiek erg sterk, maar dat wil niet zeggen dat hij dit zomaar acht dagen kan volhouden." Naast de vermoeidheid, spelen ook de warme temperaturen een grote rol.

Vandaag staat Gran Canaria op de planning.