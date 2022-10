Bondscoach Sven Vanthourenhout krijgt de prijs voor Ploegleider van het Jaar

. De 41-jarige West-Vlaming krijgt de prijs voor zijn prestaties als bondscoach van de Belgische mannen elite en U23 op het WK wielrennen in het Australische Wollongong eind september.

Onder leiding van Vanthourenhout kroonde Remco Evenepoel zich tot wereldkampioen op de weg. Het toptalent van Quick-Step Alpha Vinyl had eerder ook brons veroverd in de tijdrit. Bij de beloften pakte Alec Segaert zilver in de tijdrit.

In augustus had Vanthourenhout met sprinter Tim Merlier ook al brons gepakt op het elite-EK in München. Alec Segaert won de tijdrit bij de beloften in het Portugese Anadia.

Vanthourenhout, die sinds november 2020 bondscoach is, haalde het in de verkiezing voor Ploegleider van het Jaar met 660 punten. De tweede plaats ging ex aequo naar Klaas Lodewyck en Geert Van Bondt (364 ptn), beiden ploegleider bij Quick-Step Alpha Vinyl. Patrick Lefevere, de sterke man achter het Wolfpack-team, volgde met 330 punten.