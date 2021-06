Bondscoach Cats: "We trekken gezond ambitieus naar Tokyo"

Vooraf hadden ze getekend voor dat eremetaal, achteraf is er toch wat teleurstelling. Maar het EK is hoe dan ook een goede leerschool geweest voor dat andere grote doel deze zomer, de Olympische Spelen. Bondscoach Philip Mestdagh trekt gezond ambitieus naar Tokyo.

Philip Mestdagh genoot vandaag in zijn Ieper na van de bronzen EK-medaille. De Belgian Cats hebben hun ambitie waargemaakt. “Het kleine België speelt wel lekker weer derde, terwijl grote landen als Spanje en Italië zich niet kunnen plaatsen bij de top-zes. Dat betekent dat we meedoen tussen de grote landen.”

Maar het EK was vooral een stap in het leerproces. Zeker uit de nipt verloren wedstrijd tegen Servië moeten de Cats lessen trekken. “Je kunt geen moment van zwakte of onoplettendheid hebben in zo'n tornooi. Je moet er elke minuut, elke seconde staan. Dat is een les die we moeten meenemen, of je nu tegen grote of kleine landen speelt.”

Mentaal weerbaar

Maar de Cats toonden ook mentale weerbaarheid. Groepswinst na verlies tegen Bosnië-Herzegowina, brons na de dreun tegen Servië. “Wat de meisjes getoond hebben op zondag na het verlies tegen Servië, was knap. Het was fysisch en mentaal zwaar geweest, maar de weerbaarheid die de dames daar getoond hebben, om heel sterk aan de wedstrijd te starten, die de hele tijd te controleren, en netjes af te maken, dat was knap.”

Emma Meesseman en Julie Allemand werden voor het EK-team geselecteerd. Toch zijn de Cats meer dan die twee toppers, de basis is breder geworden. Voorspellingen voor de Spelen doen ze niet, maar de Cats zijn gezond en realistisch ambitieus. “Natuurlijk willen we die groepsfase overleven, en dan hopen we in de kwartfinales een land te treffen dat speelbaar is, en dan is alles mogelijk. Kunnen de Cats nog underdog zijn? Dat is moeilijker geworden, na de prestaties die we zomer na zomer afleveren. We hebben toch wat bekendheid. Iedereen kijkt naar ons, we staan hoog aangeschreven in de verschillende rankings. Dan kun je je moeilijk nog gaan verstoppen.”

Zaterdag beginnen de groepstrainingen opnieuw, op 7 juli wacht het vliegtuig naar Japan, en vanaf 27 juli de groepsfase met Australië, Puerto Rico en China.

