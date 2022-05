Bokst Delfine Persoon zich naar kamp om wereldtitel?

Voor bokser Delfine Persoon uit Gits staat er vanavond veel op het spel in Abu Dhabi. Na enkele keren op en af vliegen naar het Midden-Oosten speelt ze een levensbelangrijke partij. Als Delfine wint tegen Mekhaled is de kans groot dat ze voor de wereldtitel kan vechten tegen Baumgardner.

Delfine Persoon bokst niet op het heliplatform van luxehotel Burj Al Arab in Dubai, maar wel op een andere locatie in Abu Dhabi. De afgelopen weken vloog de politie-inspectrice van de ene emotie in de andere, maar vanavond stapt ze gewoon in de ring tegen Elhem Mekhaled. De 31-jarige Française is houdster van de WBC-interimtitel bij de supervedergewichten.

Elhem Mekhaled is de tweede bokster op de WBC-ranglijst na wereldkampioene Alycia Baumgardner. Als Delfine wint, stijgt ze naar de tweede plaats en mag ze - als alles goed gaat - vechten voor de wereldtitel. Dat zal niet simpel worden, want de bookmakers geven Persoon slechts acht procent kans.

Als Persoon verliest, lijkt er een einde te komen aan een prachtige carrière. Delfine is intussen 37 jaar en gaf al enkele keren aan dat het niet veel nut heeft om door te doen als ze niet wint van Mekhaled.