Boksgala Izegem: Da Silva Caetano, Nikarkhoev en Naert winnen

Het hoofdgevecht van het traditionele boksgala op kerstdag in het West-Vlaamse Izegem was het kampioenschap van de Vlaamse boksliga (VBL) in de klasse tussen 76,205 en 79,378 kilogram, waarbij zondag twee boksers uit de regio het tegen elkaar opnamen.

De 27-jarige Thibault George uit Gits, die slechts drie profgevechten (een overwinning, een nederlaag, een draw) op zijn naam had staan, stapte de ring in tegen de 31-jarige Bruggeling Sadaam Moamed Da Silva Caetano (5 zeges, 2 nederlagen), die het haalde op ervaring. De bokser met roots in Angola won door een technische knock-out in de vierde van acht ronden.

De andere partij bij de lichtzwaargewichten ging op papier niet veel problemen opleveren voor de 29-jarige Timur Nikarkhoev, die zoals verwacht zijn 26e gevecht won tegen slechts vier nederlagen. Ditmaal versloeg hij de 29-jarige Oekraïner Serhii Ksendzov, die zijn tiende verlies in vijftien gevechten leed. De score van de jury (60-54 en tweemaal 59-53) getuigde van de superioriteit van Nikarkhoev.

De 34-jarige Amy Naert (8 overwinningen, 1 nederlaag), die zich tijdens het boksgala van Allerheiligen in dezelfde ring tot Belgisch kampioene bij de vlieggewichten (tussen 48,988 en 50,349 kilogram) kroonde, bracht de Oekraïense Tetiana Perevezentseva haar vijfde nederlaag (door een technische knock-out in de tweede van zes ronden van twee minuten) in vijf gevechten toe.

Uitslagen van de elitegevechten op de kerstboksmeeting van zondag in Izegem:

- 4 x 3 minuten - . Superlichtgewichten: Mikheil Gabinashvili (Geo) klopt Manolito Strynckx met technische K.O. in 4e ronde - 6 x 2 minuten - . Vlieggewichten: Amy Naert klopt Tetiana Perevezentseva (Oek) met technische K.O. in 2e ronde - 6 x 3 minuten - . Superlichtgewichten: Shamshad Aramkhel (Afg) klopt Brice Bula Galo op punten . Supermiddengewichten: Denis Rosescu klopt Levan Ulikhaniani (Geo) op punten . Lichtzwaargewichten: Timur Nikarkhoev klopt Serhii Ksendzov (Oek) op punten . Kampioenschap VBL (tussen 76,205 en 79,378 kilogram): Sadaam Moamed Da Silva Caetano klopt Thibault George met technische K.O. in 4e ronde