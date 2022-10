Derieuw neemt meteen de bovenhand. Ze pakt het midden van de ring en ook het initiatief en dwingt de Poolse in de hoeken. Eind september kreeg Derieuw nog voor de tweede keer op rij de gouden handschoen, als beste Belgisch bokser. Dat mag Szmalenberger voelen. Ze houdt het acht ronden uit maar de zege op punten is overduidelijk. Derieuw is er 35 nu. Ze wil, als het kan, nog eens boksen tegen een topper uit de hoogste sportbonden. Wie weet in een wereldtitelgevecht.