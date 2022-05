Boezinge nekt Blankenberge

In eerste provinciale ontving Boezinge vandaag Blankenberge, dat nog in aanmerking kwam voor een rechtstreeks ticket naar de nationale reeksen. Na 2-1-verlies is de kustploeg daar niet in geslaagd.

Het was nog een spannende laatste speeldag in eerste provinciale, want er waren nog een pak ploegen die rechtstreeks konden stijgen naar de nationale reeksen, door het verdwijnen van een aantal ploegen. Kampioen Wielsbeke was al zeker, Roeselare-Daisel zo goed als, maar dan waren er nog Blankenberge, Rumbeke en Wervik. Die twee laatsten stonden in een rechtstreeks duel tegenover elkaar. Blankenberge had aan een gelijkspel genoeg, maar wou toch liever winnen.

Maar tegen Boezinge heeft de ploeg van Steve Swaenepoel niks in de pap te brokken. Ze hollen achter een ongrijpbare bal aan, en slikken een prachtgoal van Selmani. Gelukkig kunnen ze rekenen op een fantastische vrije trap van Gianni Longueville. 1-1 is de stand bij de rust.

Maar Boezinge blijft de betere ploeg, met een dominant middenveld. Brogniez stuurt Boone diep, voor doel kan Vlieghe simpel binnentikken. Blankenberge kiest dan voor powerplay, Boezinge voor de counter, maar geen van beide ploegen kan nog scoren. Zo mag Boezinge naar de eindronde, en moet Blankenberge naar de eindronde. Wervik is de lachende derde, zij mogen rechtstreeks naar derde amateur. Morgen is er de loting van de interprovinciale eindronde.