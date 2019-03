Bob Jungels wint Kuurne-Brussel-Kuurne

Het duurde tot kilometer 55 voordat, na een pak schermutselingen, een eerste echte uitval op poten werd gezet. Daarvoor tekenden Magnus Cort Nielsen, Pim Ligthart, Jimmy Turgis en Lawrence Naesen. Wat verderop kreeg dit viertal versterking van Ludwig De Winter, Benoit Jarrier en Alex Kirsch. De kopgroep begon met een voorsprong van 5 minuten aan de vierde helling van de dag, La Houppe, na 84 kilometer koers. Alex Kirsch moest daar van fiets wisselen maar kon vlug opnieuw zijn plaats voorin innemen. Bij de beklimming van de Oude Kwaremont zette Ian Stannard zich op kop van het peloton en ranselde zo de grote groep helemaal uiteen. Belgisch kampioen Yves Lampaert verdapperde op zijn beurt. Onder deze impulsen vormde zich een groep met 21 renners die meteen de vroege vluchters inrekenden. Dit gezelschap zou nog verder aandikken tot zowat 30 renners.

Voorsprong aan Vossenhol

In het peloton probeerden vooral de renners van Bora-Hansgrohe (Pascal Ackermann) en Jumbo-Visma (Dylan Groenewegen) de kloof te dichten. Bob Jungels sloeg met Oliver Naesen, Sebastian Langeveld, Davide Ballerini en Magnus Cort Nielsen een kloof en zij mochten met 15 seconden voorsprong beginnen aan de beklimming van het Vossenhol. Achter hen volgde een omvangrijke groep met onder andere Jens Keukeleire, Jens Debusschere, Matteo Trentin en Ian Stannard. Het peloton met Dylan Groenewegen volgde op 1 minuut. De vijf leiders trokken de Nokereberg op, de laatste helling van de dag, met een voorsprong van 1:05 op het peloton dat daar opnieuw groepeerde. Het vijftal Oliver Naesen, Bob Jungels, Sebastian Langeveld, Davide Ballerini en Magnus Cort Nielsen begonnen aan de eerste van twee plaatselijke ronden, van elk 15,3 kilometer, met een voorsprong van 46 seconden op het peloton. Matteo Trentin en Gijs Van Hoecke werden bij het binnenrijden van Kortrijk opgehouden door een valpartij en waren op achtervolgen aangewezen.

Bestelwagen op parcours

Bij Magnus Cort Nielsen ging, op 16 kilometer van de finish, plots het licht uit en hij moest zijn metgezellen laten rijden. Het sein dan voor Bob Jungels om bij de leiders van kop af te gaan demarreren. De Luxemburger begon afgescheiden aan de slotronde, terwijl het peloton op een halve minuut reed. Even was er consternatie toen een niet-geaccrediteerde bestelwagen plots voor Jungels het parcours kwam opgereden. De wagen werd weggejaagd en Jungels bleef op zijn beurt halsstarrig doorvlammen. Met nog 9 kilometer voor de boeg werden Naesen, Ballerini en Langeveld ingerekend door de grote groep. Meteen was de jacht op de eenzame vluchter helemaal ingezet. Yves Lampaert counterde een poging van Owain Doull en zette zich daarna in het wiel van Jens Keukeleire. De weg lag zo helemaal open voor Bob Jungels om de laatste rechte lijn alleen in te draaien en zo de zege te pakken.