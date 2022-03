Bloemen voor Miguel aan voetbalstadion; Cercle-spelers stil op training

De sfeer bij Cercle Brugge is er één van verdriet en verslagenheid. De eerste fans legden vanmorgen al bloemen neer aan het stadion, en er is ook een rouwregister geopend in het secretariaat. De namiddagtraining is geschrapt, vanmorgen hield de spelersgroep een minuut stilte.

Dat zullen trouwens ook de Rode Duivels doen vanavond, net voor hun wedstrijd tegen Burkina Faso.

Bloemen voor Miguel en vlaggen halfstok

De vlaggen halfstok, de eerste supporters komen bloemen leggen aan het stadion. De verslagenheid bij iedereen binnen Cercle Brugge is enorm.

"Het is een hele zwarte dag. Miguel was heel inspirerend voor velen van ons, spelers, fans, altijd blijven vechten positief ingesteld", zegt Ben Lambrecht, CEO Cercle Brugge.

In de betere momenten kwam Miguel Van Damme nog geregeld langs bij Cercle. Hij had dus wel een goeie band met de huidige spelersgroep, de sfeer op de ochtendtraining is dan ook bedrukt.

"De spelers zijn zeer verslagen. Hij was minder aanwezig, maar hij bleef heel betrokken en de spelers betrokken hem daar zeker bij, maar de verslagenheid is groot."

Training geschrapt & rouwregister

De namiddagtraining is geschrapt vandaag, en nadat CEO Ben Lambrecht de groep heeft toegesproken volgt een minuut stilte.

Het rouwregister blijft de komende dagen liggen aan het secretariaat, en Cercle bekijkt nu hoe ze hun doelman binnenkort gepast kunnen herdenken. Feit is: ze zullen hier Miguel Van Damme nooit vergeten.

"Het is ook zo dat het nummer 16 altijd aanwezig was. Op de 16e minuut waren alle fans geïnspireerd, er werd geklapt voor Miguel. Hij is aanwezig en hij zal altijd aanwezig blijven."

