Blinde Jabbekenaar is wereldkampioen G-boogschieten

Op het wereldkampioenschap G-booschieten in s’Hertogenbosch (Nederland) schoot Ruben Vanhollebeke (42)uit Jabbeke zich naar de wereldtitel in de klasse 1 voor personen met een visuele beperking.

In de kwalificaties schoot hij ook een stevig wereldrecord. “Dit is voor mij het absolute hoogtepunt uit mijn carrière, al hoop ik ooit ook aan de Paralympische Spelen te kunnen deelnemen."

Ruben Vanhollebeke ven sportclub De Straffe Boog uit Brugge won de finale tegen de Cyprioot Misos Christos met 6-0 en pakte daarmee zijn eerste gouden medaille op een wereldkampioenschap. De boogschutter uit Jabbeke werd eerder in zijn carrière al tweemaal vice-wereldkampioen. “Dit is de beloning na vijftien jaar hard werken”, zegt Vanhollebeke. “Het is het aboslute hoogtepunt in mijn carrière, zeker dat wereldrecord.”

In de kwalificaties schoot Vanhollebeke 428 punten met 72 pijlen, waarmee hij 61 punten beter deed dan het oude wereldrecord op naam van de Italiaan Matteo Panariello. “Daar ben ik trots op. Toen ik op het podium stond en de Brabançonne weergalmde, kreeg ik de tranen in mijn ogen.”

Geen paralympische discipline

Boogschieten voor personen met een visuele beperking is geen paralympische discipline, al hoopt Ruben dat daar ooit verandering in komt. “Hopelijk kan de internationale federatie dat ooit bekomen, want de Paralympische Spelen halen is toch wel mijn grote droom.”

Schutters met een visuele beperking maken gebruik van een tactiel vizier (een metalen statief) dat ze met de kneukels mogen aanraken en waardoor ze ondersteuning krijgen bij het richten. Een persoon die achter de schutter staat, de spotter, vertelt hen hoeveel punten ze schieten en op welk uur van het centrale middelpunt dat de pijl zich bevindt, zodat de schutter kan bijsturen bij zijn volgende pijl.

De andere Belg die deelnam, Johan Vandensteen, werd achtste in de klasse ‘visually impaired 2/3’. Hij verloor de kwartfinale tegen de Brit Steve Prowse (6-0), die later wereldkampioen werd.