BK wielrennen in Anzegem op 23 augustus ?

De Internationale Wielerunie (UCI) heeft officieel bevestigd dat de Ronde van Frankrijk dit jaar tussen 29 augustus en 20 september zal doorgaan. De nieuwe datum werd dinsdagavond al een eerste keer naar buiten gebracht door de Franse krant Dauphiné Liberé, nadat de Franse regering had beslist tot half juli geen grote sportevenementen te laten doorgaan binnen haar landsgrenzen. Zo kon de Tour niet plaatsvinden op de oorspronkelijk voorziene data, van 27 juni tot 19 juli. De Tour start dit jaar in Nice. De traditionele aankomst is op de Champs-Elysées in Parijs.

Plaatselijke rondes

De vrouwen starten in Anzegem, maar de mannen zullen in Halle starten. Zowel mannen als vrouwen zullen in Anzegem een aantal plaatselijke rondes rijden en wel op volgend parcours: Peter Benoitstraat Ingooigemstraat – Pastoor Verrieststraat – Schernaai – Hellestraat Hoogstraat – Westdorp – Kapellestraat - Tiegemberg – Bomstraat Landergemstraat – Lange Winterstraat – Vichtsesteenweg – Heirbaan (aankomst t.h.v. Escolys).