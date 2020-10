BK veldrijden in Meulebeke gaat door zonder publiek

Het Belgisch Kampioenschap Veldrijden in Meulebeke halfweg januari gaat wel degelijk door, maar zonder publiek. Dat is gezegd bij de voorstelling van het parcours.

De organisatie begon in 2013 als B-cross en werkte zich de voorbije jaren op tot een manche van de Ethias Cross, voorheen Brico Cross. Sinds 2014 wonnen achtereenvolgens Klaas Vantornout, Tom Meeusen, Mathieu van der Poel (3x) en vorig jaar Michael Vanthourenhout de Berencross. Het grote doel voor de organisatie was altijd het BK naar Meulebeke halen en daar slaagde het dit seizoen in. Voor de gelegenheid werd het parcours van de Berencross vernieuwd.

De organisatie betreurde het feit dat er geen supporters of VIP's konden worden toegelaten tijdens het weekend van het BK. "Maar de maatregelen zijn in het belang van alle mensen, met aandacht voor de sportsector", klonk het. "Het BK blijft een uniek moment om Meulebeke in de kijker te zetten." Meulebeke krijgt trouwens de kans om het BK nóg eens te organiseren in betere tijden, hopelijk: in 2024.

Aangepast parcours

Wie een extra uitgave van de Berencross verwacht, die heeft het mis. 70 procent van het parcours is nieuw. Met onder andere twee kunstmatige heuvels. "Het blijft uiteraard een BK op het domein Ter Borcht, maar er komen een aantal spectaculaire wijzigingen bij. We waren gekend voor een behendigheidswedstrijd waar je veel snelheid kan nemen maar er komen ook enkele krachtige heuvels, en daar zal het verschil gemaakt worden." aldus burgemeester Dirk Verwilst.