BK Tijdrijden in Ingelmunster in 2021

In 2021 organiseert de gemeente Ingelmunster het BK Tijdrijden. En in 2023 komt het BK op de weg naar Izegem en Ingelmunster.

"De beslissing is genomen: Ingelmunster vormt deze legislatuur samen met Lendelede en Izegem een drieluik voor het wielrennen", zegt de gemeente Ingelmunster. "Met het Belgisch kampioenschap nieuwelingen afgelopen zomer in Lendelede, het BK tijdrijden in Ingelmunster in 2021 en het BK op de weg in 2023 in Izegem kunnen wielerfans uit de regio hun hartje ophalen!"

Knoop doorgehakt

"Op het einde van de vorige legislatuur vroeg Izegem om het BK tijdrijden in 2021 in Ingelmunster te organiseren. Het gemeentebestuur stelde haar beslissing uit tot na de verkiezingen, zodat een nieuw bestuur het voorstel kon bekijken. Na een grondige evaluatie van de pro’s en de contra’s en het berekenen van de financiële impact hakt het bestuur de knoop nu door", klinkt het bij Ingelmunster.

“Ingelmunster engageert zich om het BK tijdrijden in 2021 te organiseren. Het parcours start en eindigt in onze gemeente, met een doortocht in Izegem. Omgekeerd zal in 2023 de wegrit die start in Izegem ook langs de Ingelmunsterse markt passeren”, verduidelijkt schepen van sport Jan Rosseel. “ In ons beleidsplan ‘de 10 Grote Werken’ maakten we al duidelijk dat de fiets belangrijk is deze legislatuur. De organisatie van dit BK en de doortocht van de wegrit in 2023 sluiten hier perfect op aan!”.

Tijdrijden op topniveau

Schepen van feestelijkheden Trui Lambrecht: “Als fervent wielertoerist ben ik trots om de organisatie van het BK tijdrijden naar Ingelmunster te halen. Het tijdrijden staat momenteel op een hoog niveau in België, denken we maar aan kleppers als Victor Campenaerts, Remco Evenepoel, Wout Van Aert en onze eigen Yves Lampaert. Het verwelkomen van deze toppers in onze gemeente is een droom die uitkomt.

2023, het jaar van de fiets, wordt een feest voor alle inwoners. Ik kijk al uit naar de samenwerking met Forza Lampaert, de supporterclub van Yves Lampaert, om hier in Ingelmunster het leukste fandorp te verwelkomen!”

Forza Lampaert-fandorp in eigen gemeente

Ook supportersclub Forza Lampaert is heel tevreden met het nieuws. “We kijken er enorm naar uit om na de superleuke verplaatsingen van de afgelopen jaren, ook eens ons fantastisch Forza Lampaert-fandorp neer te poten op ons eigen marktplein. We maken er een groot wielerfeest van voor alle supporters en hopen op veel aanwezigen met gesmeerde stembanden om Yves mee vooruit te duwen”, besluit Heide Vandekerkhove van Forza Lampaert.

Renners helpen parcours uitstippelen

Yves Lampaert en Tim Declercq zullen de organisatie suggesties doen voor het parcours van het BK op de weg in 2013. Er wordt gedacht aan een lus van 100 kilometer richting Westhoek en daarna 160 km lokale ronden.