BK tijdrijden in afgeslankte versie

Of er publiek mag aanwezig zijn, valt nog af te wachten.

Schepen van evenementen Trui Lambrecht: " Tien dagen voor de start van de Ronde van Frankrijk zullen de renners wel hun conditie etaleren in de straten van Ingelmunster en Izegem. De wedstrijd zal doorgaan, maar in afgeslankte versie. Er zijn geen VIP-ontvangsten en Forza Lampaert zal ook geen fandorp neerpoten op het marktplein. Maar we hebben goede hoop: we dienden al een aanvraag in om in 2024 de renners in alle glorie opnieuw te mogen ontvangen!"