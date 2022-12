Knokke-Heist zal volgend jaar op 25 en 26 maart het Belgisch Kampioenschap Tafeltennis organiseren. Een huzarenstukje voor de lokale tafeltennisclub, die in 2023 zijn zestigste verjaardag viert.

Op twee dagen tijd staan zij in voor de organisatie van zowat 700 wedstrijden.

Florian Van Acker mikt op goud

Knokke-Heist heeft bij de aankondiging van het nieuws Florian Van Acker uitgenodigd, de paralympisch kampioen uit Langemark-Poelkapelle. Want naast het A-niveau strijden ook de G-sporters hier voor de nationale titel. Na zijn bronzen medaille op het WK in Granada is Van Acker gebeten op het Belgisch goud, zegt hij.