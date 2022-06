BK Middelkerke hoopt op goed weer en mikt op 100.000 toeschouwers: 'Al eieren naar Arme Klaren gebracht'

In Middelkerke zijn de voorbereidingen voor het Belgisch kampioenschap van zondag volop aan de gang. Onder meer aan de aankomstzone is het alle hens aan dek.

De organisatie hoopt op mooi weer. Over het hele parcours verspreid verwachten ze zowat 100.000 toeschouwers voor het BK. Philippe Devivier, eventmanager: "We bereiden ons voor op het 'ergste'. We rekenen op een massa volk. We maken de ruimtes zo groot mogelijk dat iedereen een goed zicht heeft op de wedstrijd, we voorzien voldoende medische ruimte, voldoende catering."

'BK is kers op de taart'

In Middelkerke hebben ze ervaring met Belgische kampioenschappen. In het tijdrijden, in de cross ook, maar dit is toch nog iets anders. Henk Dierendonck, schepen van sport: 'Voor mij is dit het summum. Dat geeft veel uitstraling. We zijn een wielergemeente, we zijn een toeristische gemeente. Hoe meer volk wij kunnen aantrekken, hoe beter voor onze plaatselijke economie. We gaan er vol voor. Voor Middelkerke is dit de kers op de taart.'

Hopen op goed weer

Al hoopt de organisatie natuurlijk wel op goed weer. 'Dat hebben we niet in de hand, maar de eitjes zijn naar de Arme Klaren', zegt Dierendonck. En wat met de wind? 'Zeker de passage op de zeedijk zetten we volledig in nadarhekken. De gemeente heeft 500 zandzakjes voorzien om alles te verstevigen. Dat zou voldoende moeten zijn om alles recht te houden', besluit Philippe Devivier.

Mondmasker

De wielerbond vraagt om een mondmasker te dragen als je dicht bij de renners bent, om hen te beschermen tegen het opnieuw oprukkende coronavirus.