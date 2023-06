BK in Izegem: 'We kijken ernaar uit'

De opbouw op de Markt van Izegem is vandaag alvast volop bezig. Hier worden straks de renners voorgesteld, en de koers passeert hier ook. De horeca is op alles voorbereid. Ludo Segaert, Oud Iseghem: "We hebben de start, vier passages, de vrouwen ook twee keer. We kijken ernaar uit. Aan het weer zal het niet liggen, en het volk komt sowieso."

Het BK loopt over het hele grondgebied van Izegem. Overal staat wel ergens een VIP-tent. In Emelgem en Kachtem slaan de verenigingen de handen in elkaar voor de langste toog. De handbalclub wil ook graag een graantje meepikken. Ruben Depoortere-HBC Izegem: "Het is heel moeilijk in te schatten. We zijn wel heel tevreden met de weersvoorspellingen. Het is afwachten. We weten totaal niet hoe bereikbaar we gaan zijn. Er is heel veel te doen, het is giswerk hoeveel volk er zal komen."

In totaal zijn er veertig verenigingen die iets organiseren zondag. Die hopen natuurlijk ook op een massa volk. Om dat alles in goede banen te leiden, check je best de website. Bert Maertens, burgemeester: "Als je in Izegem aankomt met de wagen, staat alles goed aangeduid. Maar kom a.u.b. met de trein als je van ver komt. Als je van dichterbij komt, doe dat te voet of met de fiets. Je kunt het hele parcours dwarsen, dat is geen enkel probleem."