BK halve triatlon komt naar Menen

“We zijn verheugd het BK te kunnen organiseren in 2021, het moet zijn dat onze eerste editie van Decospan Triatlon Menen indruk heeft gemaakt “, zegt een fiere medeorganisator Frederik Van Lierde die in Menen zijn laatste wedstrijd winnend kon afsluiten. “Gezien er weinig opmerkingen op onze eerste organisatie waren zullen we het concept niet veranderen : zwemmen in de Leie, een glooiend fietsparcours en twee ronden lopen met het keerpunt in de gebouwen van onze hoofdsponsor Decospan. Hopelijk kunnen we nu wel zonder beperkingen organiseren op 22 augustus 2021.”