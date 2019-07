BK bij de nieuwelingen in Lendelede

Gisteren stond Lendelede volledig in het teken van het Belgisch kampioenschap bij de nieuwelingen.

Bij de eerstejaars kozen al vroeg twee renners voor de aanval: Jarne Jonckheere en Xander Verhagen. Hun maximale voorsprong op het peloton schommelde rond de halve minuut. Hun aanval duurde ook tot in de laatste ronde. Enkele renners probeerden nog een massasprint te ontlopen, maar tevergeefs.

In de pelotonspurt toonde de Oost-Vlaamse kampioen Joran Van Gucht zich de snelste voor Victor Hannes en Sasha Prestianni. Noah Verschichele was eerste West-Vlaming op de tiende plaats en West-Vlaams kampioen Joran Luyssens kwam als 13de over de finish.

Bij de tweedejaars won Stijn Degeest uit Vlaams-Brabant na een knappe solo. De West-Vlaamse Marith Vanhove uit Izegem verlengde haar titel bij de dames.