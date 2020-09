BK Anzegem: topfavoriete Kopecky verslaat nipt Jolien D'hoore. Bossuyt is derde

Lotte Kopecky (Lotto-Soudal) is in Anzegem Belgisch kampioene wielrennen geworden. Ze was in een spurt met twee nipt sneller dan Jolien D'hoore. Shari Bossuyt is heel knap derde.

Jolien D'hoore en topfavoriete Lotte Kopecky gaan er op 51 kilometer van de streep met z'n tweeën vandoor. Op dat moment is de helft van het peloton al afgestapt. Achter het kopduo toont de uittredende Belgische kampioene Jesse Vandenbulcke uit Geluwe zich de sleutel op de deur voor haar Lotto-ploegmaat Kopecky. Maar Kopecky heeft niet veel vertrouwen in een mogelijke spurt. Ze houdt de benen stil, en zo komt de achtervolgende groep bijna weer aansluiten.

Bossuyt sluit aan

Maar net op dat moment gaat Kopecky er opnieuw vandoor, maar ze krijgt weer D'hoore mee. Dan toch met z'n tweeën de slotronde in. Op de laatste beklimming van de Tiegemberg probeert Lotte Kopecky met een uitval Jolien D'hoore los te gooien, tevergeefs. Door het gepoker vooraan, blijven er wel mogelijkheden voor een jump van achteruit. En dat heeft Shari Bossuyt uit Bellegem goed begrepen. Zij dicht de kloof en op een kleine 4km van de streep haakt ze haar wagentje aan. Met drie gaan ze naar de streep in Anzegem. Bossuyt heeft al teveel gegeven en spurt niet mee. Lotte Kopecky, die vorige week nog een rit won in de Giro Rosa, verslaat heel nipt Jolien D'hoore en haalt zo haar eerste Belgische titel binnen. Ze pakte eerder ook al de Belgische tijdrittitel, in Koksijde. Shari Bossuyt eindigt als derde, ze is wel Belgisch kampioen bij de beloften.

Uitslag