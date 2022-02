Door de code oranje van de coronabarometer mocht het voetbalstadion al voor 80 procent gevuld zijn met eigen supporters, maar nu heeft de Pro League beslist dat ook het bezoekersvak weer open mag. En dat is bijvoorbeeld goed nieuws voor de penningmeester van KV Kortrijk, want zaterdagavond is er de Vlassico tegen Zulte Waregem in het Guldensporenstadion.