Berrier zet punt achter carrière door hartproblemen

Bij de start van dit seizoen werd bij de bijna 35-jarige Berrier een verminderde pompcapaciteit van het hart vastgesteld. "De dokters hoopten dat de middenvelder zou herstellen, maar dat is niet het geval, bleek uit een nieuw onderzoek", liet Malinwa weten. Berrier kreeg een negatief advies om het voetballen te hernemen.

"Het komt er op neer dat Franck Berrier net zoals jij en ik recreatief kan bewegen, maar niet meer aan topsport kan doen. Het risico te groot", zo duidt clubarts Robin Vanhoudt het nieuws. Mechelen laat de middenvelder echter niet vallen en neemt hem op binnen de scoutingscel van de club.

Zulte Waregem & KV Oostende

Franck Berrier speelde nagenoeg zijn hele voetbalcarrière in België. In 2008 streek de Fransman neer bij Zulte Waregem, waar hij in twee passages (2008-2010 en 2012-2013) zijn grootste successen beleefde. In mei 2013 leek Zulte Waregem zelfs even landskampioen te worden, maar na een gelijkspel in het rechtstreekse titelduel ging het kampioenschap toch naar Anderlecht. Verder verdedigde Berrier in België ook de kleuren van Standard (2010-2012) en KV Oostende (2013-2018).

Vorige zomer maakte hij de overstap naar het gedegradeerde KV Mechelen.